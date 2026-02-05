Un inseguimento improvviso si svolge nel cuore di Benevento. Un giovane sannita corre tra le strade, mentre filma tutto con il cellulare. La scena si conclude con il fermo del ragazzo a Ponte, sotto gli occhi di chi ha assistito alla scena.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un inseguimento da film nel centro di Benevento, conclusosi con il fermo a Ponte. Una notte a dir poco movimentata nel cuore del capoluogo sannita dove un giovane di 28 anni ha provato a seminare una macchina della polizia percorrendo ad alta velocità la zona pedonale del corso Garibaldi. Dopo un lungo girovagare per la città, l’auto ha lasciato Benevento e si è diretta verso Ponte dove la corsa del fuggitivo è stata stoppata dalla Polizia Il 28enne è stato fermato, perquisito e portato in Questura. Il suo avvocato difensore è Fabio Ficedolo. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Maresciallo non mi prendi”, giovane sannita corre e filma l’inseguimento in pieno centro

Approfondimenti su Benevento Inseguimento

Nel centro città, giovedì 8 gennaio, si è verificato uno scontro dopo un inseguimento, coinvolgendo un giovane alla guida di un veicolo senza patente.

Nella serata dell’8 gennaio a Pordenone, polizia e carabinieri hanno inseguito una Peugeot 307 con due persone a bordo, che non si sono fermate all’alt.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

NIKO PANDETTA maresciallo non ci prendi

Diventare Maresciallo non è “un grado in più”. È responsabilità, decisione e guida quotidiana. In questo video ti raccontiamo un pò di cose in più su questo grado dell'Arma dei Carabinieri Seguici per non perdere altri contenuti simili! facebook