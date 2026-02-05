Maresciallo non mi prendi giovane sannita corre e filma l’inseguimento in pieno centro

Un inseguimento improvviso si svolge nel cuore di Benevento. Un giovane sannita corre tra le strade, mentre filma tutto con il cellulare. La scena si conclude con il fermo del ragazzo a Ponte, sotto gli occhi di chi ha assistito alla scena.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un inseguimento da film nel centro di Benevento, conclusosi con il fermo a Ponte. Una notte a dir poco movimentata nel cuore del capoluogo sannita dove un giovane di 28 anni ha provato a seminare una macchina della polizia percorrendo ad alta velocità la zona pedonale del corso Garibaldi.  Dopo un lungo girovagare per la città, l’auto ha lasciato Benevento e si è diretta verso Ponte dove la corsa del fuggitivo è stata stoppata dalla Polizia Il 28enne è stato fermato, perquisito e portato in Questura. Il suo avvocato difensore è Fabio Ficedolo.     L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

