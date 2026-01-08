Inseguimento e schianto in pieno centro | polizia e carabinieri bloccano i fuggitivi

Nella serata dell’8 gennaio a Pordenone, polizia e carabinieri hanno inseguito una Peugeot 307 con due persone a bordo, che non si sono fermate all’alt. L’auto ha proseguito la fuga nel centro cittadino, culminando in uno schianto. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare i fuggitivi e mettere fine all’inseguimento, garantendo la sicurezza pubblica e avviando le procedure di legge.

Inseguimento nella serata dell'8 gennaio in pieno centro a Pordenone. Una Peugeot 307 con a bordo due persone non si è fermata all'alt delle forze dell'ordine. Da qui è partito l'inseguimento da parte di polizia e carabinieri, che si è concluso in viale Martelli quando il conducente dell'auto in.

