Schianto in pieno centro dopo un inseguimento | al volante un giovane senza patente

Nel centro città, giovedì 8 gennaio, si è verificato uno scontro dopo un inseguimento, coinvolgendo un giovane alla guida di un veicolo senza patente. L’incidente ha avuto luogo durante un tentativo di fuga delle forze dell’ordine, che avevano intimato l’alt al conducente. L’episodio evidenzia i rischi connessi alla guida irregolare e alle situazioni di inseguimento nelle aree urbane.

Era al volante senza patente il giovane che nella serata di giovedì 8 gennaio non si è fermata all'alt delle forze dell'ordine. Il fatto è successo intorno alle 7 in viale Martelli quando una Peugeot 307 ha girato verso via Fratelli Bandiera, finendo per urtare un'Audi in sosta all'altezza degli.

