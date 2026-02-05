Mare in burrasca al Ciolo

Ieri, il mare al Ciolo si è scatenato in una burrasca, con onde alte e vento forte. Arianna Giaffreda ha scattato una foto che mostra le onde che si infrangono sotto il ponte. La zona è stata colpita dall’ondata di maltempo che ha interessato tutta la provincia di Lecce.

Mare in burrasca con vista sull'insenature sotto il ponte del Ciolo, una foto di Arianna Giaffreda scattata ieri, mercoledì 5 febbraio, durante l'ondata di maltempo che ha colpito l'intera provincia di Lecce.

