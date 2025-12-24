Le Ong denunciano una strage di migranti nel mare in burrasca Accuse al governo non agli scafisti…

Una strage di migranti in mare si sarebbe verificata nei giorni scorsi al largo delle coste libiche, secondo le Ong, che invece di accusare gli scafisti e chi illude i clandestini con viaggi della speranza nei mari in tempesta, provano a prendersela con la Guardia Costiera e il governo italiano. “116 persone hanno perso la vita nell’ennesimo naufragio del 2025 nel Mediterraneo centrale. L’unico sopravvissuto è stato salvato da un pescatore tunisino”, r iferisce l’Ong Sea Watch sul suo account X. “Erano partiti giovedì scorso, e lunedì le abbiamo cercate con Seabird. Oggi – si legge nel post – Alarm Phone conferma il naufragio, avvenuto poco dopo la partenza”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

