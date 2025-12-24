Le Ong denunciano una strage di migranti nel mare in burrasca Accuse al governo non agli scafisti…
Una strage di migranti in mare si sarebbe verificata nei giorni scorsi al largo delle coste libiche, secondo le Ong, che invece di accusare gli scafisti e chi illude i clandestini con viaggi della speranza nei mari in tempesta, provano a prendersela con la Guardia Costiera e il governo italiano. “116 persone hanno perso la vita nell’ennesimo naufragio del 2025 nel Mediterraneo centrale. L’unico sopravvissuto è stato salvato da un pescatore tunisino”, r iferisce l’Ong Sea Watch sul suo account X. “Erano partiti giovedì scorso, e lunedì le abbiamo cercate con Seabird. Oggi – si legge nel post – Alarm Phone conferma il naufragio, avvenuto poco dopo la partenza”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Migranti, toghe in soccorso delle Ong, Casarini scatenato: “Abbatteremo i muri”. Folle sfida al governo
Leggi anche: Strage di ebrei a Sidney, accuse al governo
Naufragio nel Mediterraneo, strage di migranti al largo della Libia: 116 morti e un solo sopravvissuto - È una vigilia di Natale di sangue nel Mediterraneo, teatro ancora una volta dell’ennesima strage di migranti. msn.com
Strage di migranti al largo della Mauritania, 40 morti - Ancora una strage di migranti diretti dalle coste dell'Africa occidentale verso le Canarie: almeno 40 cadaveri sono stati recuperati dalle autorità mauritane e una ventina di persone sono state tratte ... ansa.it
Migranti, continuano gli arrivi. Polemiche tra Ong e Viminale per l’assegnazione dei porti - A Roccella Ionica, in Calabria, nelle scorse ore sono arrivate una sessantina di persone. tg24.sky.it
«Strage che non può e non deve restare impunita», denuncia Piera Rosati di LNDC Animal Protection - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.