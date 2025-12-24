Una strage di migranti in mare si sarebbe verificata nei giorni scorsi al largo delle coste libiche, secondo le Ong, che invece di accusare gli scafisti e chi illude i clandestini con viaggi della speranza nei mari in tempesta, provano a prendersela con la Guardia Costiera e il governo italiano. “116 persone hanno perso la vita nell’ennesimo naufragio del 2025 nel Mediterraneo centrale. L’unico sopravvissuto è stato salvato da un pescatore tunisino”, r iferisce l’Ong Sea Watch sul suo account X. “Erano partiti giovedì scorso, e lunedì le abbiamo cercate con Seabird. Oggi – si legge nel post – Alarm Phone conferma il naufragio, avvenuto poco dopo la partenza”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Secoloditalia.it - Le Ong denunciano una strage di migranti nel mare in burrasca. Accuse al governo, non agli scafisti…

