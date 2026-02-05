Marco Lucchini, rappresentante della Fondazione Banco Alimentare Onlus, ha preso parte come tedoforo ai Giochi di Milano Cortina 2026. Durante la cerimonia, ha sottolineato che il valore del cibo non si misura dal prezzo, ma dal suo scopo. Lucchini ha poi paragonato il percorso della fiamma olimpica a un viaggio condiviso, in cui tutti possono contribuire a qualcosa di più grande, passando il testimone. La Fondazione Milano Cortina 2026 ha appena firmato un accordo con Banco Alimentare e TrentinoSolidale per ridurre gli spre

«Tutti i risultati che abbiamo ottenuto in questi anni sono sempre stati frutto di questo passaggio di testimone tra migliaia di persone che hanno costruito una rete di solidarietà e l'hanno costruita non solo coinvolgendo chi già si occupava di poveri o di sociale, ma coinvolgendo anche le aziende, le istituzioni. Il nostro viaggio della fiamma è una bella sintesi, anche in pochi metri, di quello che è stata l'esperienza mia in questi anni al Banco Alimentare». Marco Lucchini ha portato la torcia a Seregno, alla vigilia della Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare che si celebre il 5 febbraio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Marco Lucchini di Fondazione Banco Alimentare Onlus tedoforo a Milano Cortina 2026: «Non è il prezzo che determina il valore del cibo, è il suo scopo. Come nel viaggio della fiamma tutti possiamo realizzare insieme qualcosa di più grande, passandoci il testimone»

