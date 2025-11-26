Milano-Cortina 2026 | la fiamma olimpica inizia il suo viaggio con il primo tedoforo
Dopo essere stata accesa durante la cerimonia nel Tempio di Hera ad Olimpia, in Grecia, la fiamma olimpica può finalmente cominciare il suo viaggio. In queste immagini il canottiere greco Petros Gaidatzis dà il via alla staffetta della torcia che, dopo aver raggiunto l’Italia, sarà portata attraverso il Paese ospitante da circa 10.000 corridori prima delle competizioni che si terranno dal 6 al 22 febbraio. Gaidatzis è accompagnato dalla fuoriclasse dello sci di fondo Stefania Belmondo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
