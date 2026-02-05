Marco Comini di Ranca Tartufi premiato al Parola d’Oro 2026 per la promozione delle eccellenze italiane

La serata si è svolta il 30 gennaio 2026 nella Sala Tirreno della Regione Lazio. Marco Comini di Ranca Tartufi ha ricevuto il premio Parola d’Oro 2026, riconoscimento per il suo lavoro nella promozione delle eccellenze italiane. La cerimonia è stata l’occasione per premiare chi si impegna a comunicare in modo etico e costruttivo, valorizzando le eccellenze del nostro paese.

Si è svolta il 30 gennaio 2026 nella Sala Tirreno "La Baldassarre" della Regione Lazio la seconda edizione del Premio Parola d'Oro, il riconoscimento italiano che celebra l'eccellenza nella comunicazione etica e costruttiva. Tra i premiati, Marco Comini, fondatore di Ranca Tartufi, è stato premiato. Marco Comini di Ranca Tartufi, accompagnato dal consigliere Carlo Fontana in rappresentanza del Comune di Val Tidone, ha ricevuto il Premio Parola d'Oro 2026 per la promozione delle eccellenze italiane.

