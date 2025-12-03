Manuela Biancospino nominata Ambasciatrice delle Eccellenze Italiane nel mondo al Congresso di Confimprese Italia

Lidentita.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ambasciatrice delle Eccellenze Italiane nel mondo Al 29° Congresso Nazionale Confederale di Confimprese Italia, svoltosi a Fiuggi dal 28 al 30 novembre, la giornalista Manuela Biancospino è stata insignita del titolo di “Ambasciatrice delle Eccellenze Italiane nel mondo”, un riconoscimento che celebra competenza, impegno e capacità di rappresentare all’estero il valore autentico del saper fare italiano. Una nomina . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

