Manuela Murgia svolta dopo 31 anni | La 16enne è stata uccisa segni incompatibili con la caduta dall?alto frammento di pneumatico nei vestiti

Dopo 31 anni, Manuela Murgia fa un passo avanti nelle indagini sulla morte di una ragazza di 16 anni. La donna afferma ora con certezza che la giovane è stata uccisa, contraddicendo le prime ipotesi di un incidente da caduta dall’alto. La scena del crimine lascia molte domande: sui vestiti della vittima sono stati trovati un frammento di pneumatico e numerose tracce biologiche di diversi profili genetici, ancora da confrontare. Gli investigatori stanno analizzando gli indumenti e la cintura rotta, alla ricerca di indizi che

Un frammento di pneumatico trovato sui vestiti, numerose tracce biologiche e di diversi profili genetici maschili e femminili ancora non comparati rinvenuti sugli indumenti, una cintura rotta in maniera sospetta. Sono solo alcuni degli elementi che spingono gli avvocati e i familiari di Manuela Murgia, la 16enne trovata morta a Cagliari, nel canyon della necropoli di Tuvixeddu, il 5 febbraio 1995 e il cui caso fu inizialmente chiuso come suicidio, poi riaperto il 30 marzo dello scorso anno, a ribadire che la ragazza è stata uccisa. La morte di Manuela Murgia «Bisogna continuare a indagare - spiega all'ANSA l'avvocata Giulia Lai che rappresenta la famiglia insieme ai colleghi Bachisio Mele e Maria F. 🔗 Leggi su Leggo.it

La famiglia di Manuela Murgia aspetta ancora risposte, 28 anni dopo la sua morte.

Oggi si svolge a Cagliari l’udienza di incidente probatorio sull’omicidio di Manuela Murgia, la ragazza trovata morta nel 1995 nel canyon di Tuvixeddu.

