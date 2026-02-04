Manuela Murgia nei vestiti trovato frammento di pneumatico | Ma il corpo era in una zona chiusa ai veicoli

La famiglia di Manuela Murgia aspetta ancora risposte, 28 anni dopo la sua morte. I legali hanno annunciato che sui vestiti trovati addosso alla ragazza è stato individuato un frammento di pneumatico, ma nulla fa pensare a un incidente in strada. La zona dove è stato trovato il corpo, infatti, era chiusa ai veicoli. Ora si cerca di capire cosa sia successo realmente a quella giovane di 16 anni.

