Mano Bremer e gol Scamacca grandi proteste della Juventus ma l’Atalanta è avanti su rigore | Spalletti reagisce così in panchina – FOTO

La partita tra Juventus e Atalanta si è accesa con i gol di Mano Bremer e Scamacca, ma il match è stato segnato anche da forti proteste dei bianconeri. L’episodio chiave è stato il rigore che ha permesso all’Atalanta di andare avanti nel punteggio. Spalletti, dal canto suo, si è mostrato molto nervoso in panchina, reagendo con fermezza alle decisioni arbitrali. La tensione è salita mentre i tifosi assistono a una sfida combattuta e tutt’altro che tranquilla.

Mano Bremer e gol Scamacca, l’episodio che sblocca il quarto di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus: la reazione di Spalletti. Si sblocca poco prima del 30? il quarto di finale alla New Balance Arena tra Atalanta e Juventus. L’ Atalanta passa in vantaggio sulla Juventus grazie a un episodio destinato a far discutere. A decidere il parziale è Gianluca Scamacca: il bomber della Nazionale si presenta dal dischetto e con freddezza batte Mattia Perin, regalando l’1-0 alla Dea. La massima punizione è stata decretata dall’arbitro Michael Fabbri per un tocco di mano di Gleison Bremer su un cross teso del centrocampista brasiliano Ederson. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

L’Atalanta batte la Juventus 1-0 nei quarti di finale di Coppa Italia grazie al rigore di Scamacca.

L'incontro tra Atalanta e Roma, terminato con i gol di Scalvini e Scamacca, ha visto momenti di tensione legati a decisioni arbitrali controverse.

