Dagli scavi riaffiora un sigillo di 7.500 anni fa | così un pezzo di pietra apre nuove prospettive sul Neolitico
Recenti scavi hanno portato alla luce un sigillo di circa 7.500 anni fa, offrendo nuovi spunti sul Neolitico. Questo piccolo oggetto inciso nella pietra rappresenta un'importante scoperta, dimostrando come anche i reperti più modesti possano contribuire alla comprensione delle prime civiltà. Un ritrovamento che apre nuove prospettive sulla vita e le pratiche di epoche lontane, arricchendo il nostro patrimonio storico con dettagli finora sconosciuti.
A volte non servono piramidi o templi monumentali per cambiare la storia. Basta un oggetto piccolo, inciso nella pietra, capace di aprire una breccia nel passato. La notizia, pubblicata da Popular Mechanics, arriva dalla Turchia orientale e riguarda il ritrovamento di un sigillo in pietra vecchio di circa 7.500 anni, attribuito a una società neolitica sorprendentemente avanzata. Cosa sappiamo. Un oggetto minuscolo, un messaggio enorme. Il reperto è emerso durante gli scavi della Fortezza di Tad?m, nella regione di Elaz??. Un’area già nota agli archeologi, ma che continua a riservare sorprese. Il sigillo precede di millenni il regno di Urartu, famoso per le sue strutture politiche e sociali complesse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
