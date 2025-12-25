Natale di Maltempo in Italia | fiumi sotto osservazione e frane vicino Bologna neve nel Modenese

Questo 25 dicembre è segnato dal maltempo su gran parte dell’Italia. In Emilia-Romagna resta l’allerta rossa per il rischio idrogeologico, con fiumi e torrenti sotto stretta osservazione. Neve sull'Appenino. In Friuli, Bora attesa fino a 90-100 kmh. 🔗 Leggi su Fanpage.it

