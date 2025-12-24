Maltempo sarà un Natale con allerta arancione | fiumi sott' osservazione e rischio frane
Natale con allerta arancione sul Forlivese. La Protezione civile comunica che “sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, soprattutto sul settore centrale della regione, che potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Forte maltempo per le festività di Natale, rischio piene dei fiumi e frane: scatta l'allerta arancione per l'entroterra
Leggi anche: Ancora piogge, fiumi sott'osservazione con lo scioglimento delle nevi. E c'è il rischio frane
Vigilia e Natale con il maltempo, scatta l'allerta meteo: le regioni a rischio - Pioggia, neve anche a bassa quota, vento e freddo sull'Italia con il ciclone di Natale. msn.com
Maltempo natale: aggiornamento su pioggia vento neve e allerta arancione in Toscana Emilia Romagna Veneto - Allerta meteo e aree coinvolteAllerta meteo estesa su ampie fasce del Paese: dalle coste tirreniche fino al Nord- assodigitale.it
Meteo – Vigilia di Natale segnata dal maltempo, con neve a quote medio-basse: ecco l’allerta della Protezione Civile - La Protezione Civile diffonde l'allerta per la Vigilia di Natale, con maltempo e temperature e quota neve in calo: ecco dove ... centrometeoitaliano.it
Meteo: Natale e Santo Stefano nella morsa del Maltempo, ma ci sono novità - facebook.com facebook
#Meteo #Vigilia di Natale con maltempo: venti e neve al Nord, pioggia al Centro. Allerta arancione in Emilia-Romagna, gialla in Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria. Nel video Prato Nevoso (CN): in poche ore x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.