Maltempo sarà un Natale con allerta arancione | fiumi sott' osservazione e rischio frane

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Natale con allerta arancione sul Forlivese. La Protezione civile comunica che “sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, soprattutto sul settore centrale della regione, che potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

