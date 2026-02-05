Maltempo Italia | allagamenti blackout strade distrutte dalla furia dell’acqua e neve

Un’ondata di maltempo ha colpito il Friuli Venezia Giulia nelle ultime ore. Pioggia e neve hanno provocato allagamenti, blackout e danni alle strade. Le strade sono state distrutte o allagate, creando disagi e blocchi in diverse zone. La situazione rimane critica, con molti cittadini che si trovano ancora in difficoltà. Le autorità stanno intervenendo per gestire l’emergenza.

Un’ondata di maltempo intenso ha investito il Friuli Venezia Giulia nelle ultime ore, colpendo in modo trasversale pianura, costa e aree montane. Piogge persistenti, nevicate abbondanti e un sensibile rinforzo dei venti hanno messo sotto pressione il territorio, generando una lunga serie di disagi che si sono concentrati soprattutto tra la serata di ieri e la notte. Le precipitazioni hanno fatto registrare cumulati importanti, con valori medi compresi tra i 40 e i 70 millimetri e un picco di circa 90 millimetri a Fossalon. In montagna la situazione è rapidamente cambiata nel corso della giornata: inizialmente la quota neve si aggirava attorno ai 1000 metri, ma dal tardo pomeriggio è scesa fino a circa 400 metri, fatta eccezione per le valli del Natisone dove è rimasta più alta.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Maltempo Italia

A causa delle abbondanti piogge nelle ultime ore, alcune strade di Cagliari sono state temporaneamente chiuse a causa di allagamenti.

Dopo un periodo di alta pressione, l’Italia si trova a fronteggiare un cambiamento drastico con maltempo, bombe d’acqua e nevicate che coinvolgono molte regioni.

Ultime notizie su Maltempo Italia

