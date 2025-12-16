Maltempo bombe d’acqua e neve piegano l’Italia | tutte le zone più colpite Ecco quando

Dopo un periodo di alta pressione, l’Italia si trova a fronteggiare un cambiamento drastico con maltempo, bombe d’acqua e nevicate che coinvolgono molte regioni. Le condizioni meteorologiche si sono intensificate, portando precipitazioni diffuse e neve anche a quote basse, con zone particolarmente colpite da fenomeni estremi.

Dopo giorni dominati dall’alta pressione, lo scenario meteorologico cambia in modo deciso con il  ritorno delle piogge diffuse e delle nevicate anche a quote basse. Una nuova perturbazione è in arrivo sull’Italia e porterà precipitazioni soprattutto sul Nord-Ovest, mentre le temperature, pur in calo, resteranno ancora  superiori alla media stagionale, come indicano gli esperti di  meteo.it. Si apre così una fase più dinamica, destinata a rompere la lunga staticità che ha caratterizzato l’inizio dell’inverno. Le prime avvisaglie del cambiamento si sono manifestate già dalle prime ore di  martedì 16 dicembre, quando correnti umide meridionali hanno iniziato a interessare gran parte del Paese. Thesocialpost.it

