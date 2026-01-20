A causa delle abbondanti piogge nelle ultime ore, alcune strade di Cagliari sono state temporaneamente chiuse a causa di allagamenti. La situazione ha causato disagi alla circolazione in diverse zone della città, con interventi in corso per ripristinare la normale viabilità. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti ufficiali e di pianificare eventuali spostamenti con adeguata cautela.

Il maltempo che sta interessando Cagliari nelle ultime ore ha provocato disagi alla viabilità in diverse zone della città. Intense piogge e forti raffiche di vento hanno causato allagamenti, rendendo necessaria la chiusura temporanea di alcune strade per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni. Le vie interessate includono il Lungomare Poetto, la strada parallela a via Lungosaline, via dell’Idrovora e via Stromboli, che collega via Ausonia con il viale Poetto. Problemi analoghi si registrano in via Amerigo Vespucci – interamente chiusa dall’incrocio con via Salvatore Ferrara a quello con via Schiavazzi – e nel piazzale “Parcheggio Cuore”, anch’esso temporaneamente inaccessibile a causa dell’acqua stagnante. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Maltempo a Cagliari: chiuse temporaneamente diverse strade per allagamenti

