Maltempo allerta meteo arancione domani 28 gennaio per neve e pioggia e scuole chiuse | le regioni a rischio

Domani, mercoledì 28 gennaio 2026, è prevista un’allerta meteo arancione per neve e pioggia. Le condizioni meteorologiche potrebbero causare disagi e scuole chiuse in alcune regioni. Si consiglia di monitorare le comunicazioni ufficiali per aggiornamenti e precauzioni.

Domani, mercoledì 28 gennaio 2026, sarà un'altra giornata di intenso maltempo con piogge e vento forte, e neve a quote basse. In Liguria e parte del Lazio scuole chiuse per precauzione. La Protezione Civile segnala allerta meteo arancione su Sardegna, Lazio e Molise, gialla su altre regioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Per l’Epifania, l’Italia si prepara a fronteggiare condizioni meteorologiche avverse.

Per domani, mercoledì 7 gennaio 2026, la Protezione Civile ha emesso allerte meteo di livello arancione e giallo per alcune regioni italiane, a causa di temporali previsti.

