Maltempo allerta meteo gialla e scuole chiuse per neve domani 3 febbraio 2026 | le regioni a rischio

Domani, 3 febbraio 2026, diverse regioni italiane si preparano a fronteggiare il maltempo. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per piogge e neve a bassa quota su Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna. Le scuole delle zone interessate resteranno chiuse, mentre le strade potrebbero diventare scivolose e pericolose. Le autorità invitano alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.