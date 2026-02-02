Maltempo allerta meteo gialla e scuole chiuse per neve domani 3 febbraio 2026 | le regioni a rischio
Domani, 3 febbraio 2026, diverse regioni italiane si preparano a fronteggiare il maltempo. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per piogge e neve a bassa quota su Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna. Le scuole delle zone interessate resteranno chiuse, mentre le strade potrebbero diventare scivolose e pericolose. Le autorità invitano alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti in tempo reale.
Domani, 3 febbraio, allerta meteo gialla su Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna per piogge e neve a bassa quota. Il maltempo si concentrerà soprattutto a Centro-Nord. Scuole chiuse a Mondovì, in Piemoente.🔗 Leggi su Fanpage.it
