Malore fatale sulle piste da sci | 54enne polacco muore a Livigno

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Livigno, lungo la pista rossa di Trepalle: un uomo di 54 anni, un turista polacco attualmente in fase di identificazione, ha infatti perso la vita dopo aver accusato un malore che si è purtroppo rivelato fatale.L'allarmeL'allarme è scattato pochi minuti. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it