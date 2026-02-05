Malesia la mecca dei rifiuti elettronici | stop immediato all’importazione di e-waste

La Malesia ha deciso di bloccare subito tutte le importazioni di rifiuti elettronici. Il paese ha annunciato il divieto totale dopo aver constatato l’arrivo di grandi quantità di e-waste, che stanno creando problemi ambientali e di salute pubblica. La decisione arriva in fretta, senza preavviso, e mira a fermare un vero e proprio tsunami di rifiuti provenienti dall’estero.

La Malesia, a causa di uno “tsunami” di rifiuti elettronici, ha dovuto annunciare il divieto totale e immediato di importazione. Il Paese, come hanno dichiarato, non può essere e non sarà più una “discarica” per il resto del mondo. Pertanto, la Commissione malese ha diramato un annuncio in cui afferma che l’e-waste sarà riclassificati nella categoria a “divieto assoluto”. Rifiuti elettronici: un problema per la salute e l’ambiente. La presa di posizione della Malesia è stata necessaria. Tra le milioni di tonnellate di rifiuti elettronici che lasciano gli USA, una percentuale elevata viene destinata al sud-est asiatico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Malesia, la mecca dei rifiuti elettronici: stop immediato all’importazione di e-waste Approfondimenti su Malesia E waste Roma, incendio in un centro rifiuti a Vigne Nuove: in fiamme 2 container con rifiuti elettronici Un incendio si è scatenato ieri sera nel centro di raccolta Ama in via dell’Ateneo Salesiano, nel quartiere di Vigne Nuove. Rifiuti elettronici, Campania fanalino di coda per la raccolta Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Malesia E waste Malesia, la mecca dei rifiuti elettronici: stop immediato all’importazione di e-wasteLa Malesia, a causa di uno tsunami di rifiuti elettronici, ha dovuto annunciare il ... msn.com I Bajau in Indonesia, Filippine e Malesia furono registrati per la prima volta dagli europei quando l'esploratore veneziano Antonio Pigafetta li incontrò nel 1521. Questi nomadi marittimi hanno pescato e si sono immersi per molti millenni e nel corso di questo te facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.