Malesia la mecca dei rifiuti elettronici | stop immediato all’importazione di e-waste

La Malesia ha deciso di bloccare subito tutte le importazioni di rifiuti elettronici. Il paese ha annunciato il divieto totale dopo aver constatato l’arrivo di grandi quantità di e-waste, che stanno creando problemi ambientali e di salute pubblica. La decisione arriva in fretta, senza preavviso, e mira a fermare un vero e proprio tsunami di rifiuti provenienti dall’estero.
La Malesia, a causa di uno “tsunami” di rifiuti elettronici, ha dovuto annunciare il divieto totale e immediato di importazione. Il Paese, come hanno dichiarato, non può essere e non sarà più una “discarica” per il resto del mondo. Pertanto, la Commissione malese ha diramato un annuncio in cui afferma che l’e-waste sarà riclassificati nella categoria a “divieto assoluto”. Rifiuti elettronici: un problema per la salute e l’ambiente. La presa di posizione della Malesia è stata necessaria. Tra le milioni di tonnellate di rifiuti elettronici che lasciano gli USA, una percentuale elevata viene destinata al sud-est asiatico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
