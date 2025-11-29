Rifiuti elettronici Campania fanalino di coda per la raccolta
Tempo di lettura: 5 minuti Nel 2024 la raccolta nazionale dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) è tornata a crescere, con 358.138 tonnellate avviate a riciclo, pari a 6,07 kg per abitante. La Campania con 16.897 tonnellate si colloca intorno alla metà della classifica nazionale per volumi assoluti e terza nel Mezzogiorno dietro Sicilia e Puglia mentre si conferma fanalino di coda per raccolta pro capite pari a 3,02 kgab evidenziando così una paradossale criticità, nonostante i flussi complessivi significativi il coinvolgimento dei cittadini è ancora insufficiente. Dal punto di vista territoriale nel 2024, l’analisi provinciale mostra una forte disomogeneità interna: Caserta è l’unica provincia con un trend positivo (+8,7% rispetto al 2023) e si conferma la realtà più virtuosa con 5,21 kgab, seguita da Salerno (3,48 kgab), Avellino (3,46 kgab) e Benevento (2,41 kgab). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
