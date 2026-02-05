Maleo la rivoluzione di Cascina Sessa | da bomba ecologica a terrazza panoramica

Questa mattina a Maleo si è conclusa la trasformazione dell’ex discarica di Cascina Sessa. Dopo aver completato l’inertizzazione dei rifiuti, le autorità hanno annunciato che l’area diventerà una terrazza panoramica. I lavori sono finiti e ora il sito si prepara ad aprire al pubblico, offrendo una vista sul paesaggio circostante e diventando un nuovo punto di interesse della zona.

Maleo, 5 febbraio 2026 – Il destino dell’ex discarica in località Cascina Sessa è ormai tracciato. Con l’inertizzazione dei rifiuti già ultimata, l’area si appresta a vivere la metamorfosi definitiva: da bomba ecologica a punto panoramico d’eccellenza lungo la dorsale ciclabile lodigiana. Il bando. È in corso la gara per l’affidamento del capping finale e della rinaturalizzazione del sito. Sette ditte hanno presentato un’offerta per un intervento da due milioni e settecento mila euro a base d’asta. L’aggiudicazione, auspica il Comune, è prevista entro metà febbraio. Una volta partiti i lavori, il cronoprogramma stima in 18 mesi la chiusura del cantiere, restituendo alla comunità un’area di cinque ettari: solo una minima parte dell’ex discarica continuerà a ospitare gli impianti tecnici per il percolato residuo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maleo, la rivoluzione di Cascina Sessa: da bomba ecologica a terrazza panoramica Approfondimenti su Maleo Cascina Sessa Dentro la nuova casa di Andreas Muller e Veronica Peparini: terrazza panoramica e dettagli da sogno all'Appio-Tuscolano Andreas Muller e Veronica Peparini condividono l’ingresso nella loro nuova abitazione all’Appio-Tuscolano. L'après-ski, la terrazza panoramica e la clientela facoltosa L’incendio che ha interessato il bar “Le Constellation” a Crans Montana, nel Canton Vallese, ha suscitato grande attenzione in Svizzera. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ringraziamo il Corriere Buone Notizie e Alessandra Sessa per la fiducia di avere pubblicato online l'articolo a intervista a Donatella Pavan, presidente dell'associazione Giacimenti Urbani Lo potete trovato al link: https://www.corriere.it/buone-notizie/26_fe facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.