L' après-ski la terrazza panoramica e la clientela facoltosa

L’incendio che ha interessato il bar “Le Constellation” a Crans Montana, nel Canton Vallese, ha suscitato grande attenzione in Svizzera. Situato in una delle località alpinee più esclusive, il locale è noto per il suo après-ski raffinato e la terrazza panoramica frequentata da una clientela facoltosa. Questo evento ha avuto ripercussioni sulla vita sociale e sulla reputazione di uno dei simboli della mondanità della regione.

L'incendio che ha colpito il bar " Le Constellation " di Crans Montana, nel cuore delle Alpi Svizzere del Canton Vallese ha sconvolto il Paese. Si tratta di un noto cocktail e lounge bar situato nel cuore della cittadina alpina, una delle più esclusive della Svizzera tedesca. È una destinazione molto popolare per la vita notturna della località sciistica, conosciuta per il suo ambiente moderno, la musica con dJ set e la capacità di accogliere fino a 300 persone. Ieri notte c'erano circa 100 persone al suo interno quando è scoppiato l'incendio, attorno all'1.30, quando era ancora in corso la festa per l'inizio dell'anno.

