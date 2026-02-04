Maldini inizia una nuova avventura! Progetto ambizioso negli Emirati Arabi per l’ex Milan ecco di cosa si tratta
Maldini si prepara a una nuova sfida negli Emirati Arabi. L’ex Milan ha annunciato un progetto importante nel Medio Oriente, passando dal calcio a un’area in rapida crescita. La sua esperienza europea si combina ora con l’ambizione di sviluppare qualcosa di grande tra i grattacieli di Abu Dhabi e Dubai.
Approfondimenti su Maldini Emirati
L’azienda italiana che collaborerà alla creazione di una costellazione di satelliti per gli Emirati Arabi. Cosa prevede il progetto SIRB
Un’azienda italiana è stata scelta come partner nel progetto SIRB, parte del Programma Nazionale degli Emirati Arabi Uniti.
Leonardo, definita una joint venture con Edge negli Emirati Arabi
Ultime notizie su Maldini Emirati
