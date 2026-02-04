Maldini nuova sfida lontano dal calcio | partnership con NH Collection negli Emirati Arabi Uniti

Paolo Maldini cambia rotta e si butta nel mondo degli affari. Dopo anni passati nel calcio, l’ex dirigente del Milan ha firmato un accordo con la catena alberghiera NH Collection negli Emirati Arabi Uniti. La sua nuova avventura mira a sviluppare progetti nel settore dell’imprenditoria, lontano dai campi di calcio. Maldini ha deciso di sfruttare la sua immagine e il suo nome per creare nuove opportunità nel mondo dell’hospitality.

Si torna a parlare di Paolo Maldini, ma non per il mondo del calcio. L'ex dirigente del Milan apre, infatti, un nuovo capitolo della sua carriera lontano dal calcio giocato e dirigenziale, entrando nel mondo dell'imprenditoria internazionale. L'ex capitano e storico dirigente del Milan è infatti coinvolto in un ambizioso progetto firmato 'NH Collection' su Al Marjan Island, negli Emirati Arabi Uniti, sviluppato da RRS International Development. Un investimento di grande portata, dal valore stimato intorno ai 100 milioni di dollari, che prevede la realizzazione di un complesso composto da 121 camere d'hotel e 36 residenze di lusso, con conclusione dei lavori fissata per il 2027.

