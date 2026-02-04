Riva Cnel | Puntiamo a obbligo tutela per pazienti fragili

Il presidente del Cnel, Riva, ha annunciato che l’obiettivo è introdurre un obbligo di tutela per i pazienti fragili. Durante una conferenza stampa a Roma, ha spiegato che si sta lavorando per responsabilizzare la politica e garantire maggiore attenzione a queste persone, spesso dimenticate. L’intento è di cambiare il modo in cui vengono gestiti e tutelati, rendendo più concreto il sostegno alle categorie più deboli.

Roma, 4 feb. (Adnkronos Salute) - "Vogliamo creare un mondo diverso, in cui la politica si fa carico anche di pazienti fragili. Vogliamo proprio mettere su carta l'obbligo di poter tutelare questi pazienti dal punto di vista sanitario", in particolare per la salute odontoiatrica, grazie all'aiuto "dell'onorevole Loizzo, Sioh-Società italiana di odontostomatologia per l'handicap e FedEmo-Federazione delle associazioni emofilici". Lo ha detto Francesco Riva, consigliere del Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) e coordinatore del gruppo di lavoro 'Promozione degli stili di vita ed educazione alla salute', partecipando oggi a Roma al convegno 'Odontoiatria speciale nel soggetto fragile', promosso e organizzato dalla Sioh insieme a FedEmo e Cnel.

