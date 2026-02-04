Quando si tratta di cure odontoiatriche per pazienti fragili, il medico Sioh Magi sottolinea l’importanza di lavorare tutti insieme. Medici, specialisti, psicologi, pedagogisti, associazioni e famiglie devono collaborare strettamente, soprattutto quando si affrontano casi di disabilità. Solo così si può garantire una prevenzione efficace e un’assistenza più adeguata.

Roma, 4 feb. (Adnkronos Salute) - Quando si parla di cure odontoiatriche per pazienti fragili "la sinergia tra medici, specialisti, psicologi, pedagogisti, associazioni e famiglie è determinante, soprattutto davanti alla disabilità. La prevenzione è fondamentale e ha tre aspetti chiave: un risparmio economico, un risparmio biologico e un risparmio emotivo, familiare e sociale. Una notte in bianco a causa del dolore" ai denti "coinvolge tutta la famiglia. Quest'ultimo è un punto che ci deve interpellare come medici, quotidianamente. Inoltre, la prevenzione potrebbe evitare, ove possibile, l'alto numero di anestesie con tutti i rischi collegati" in questi pazienti.

© Iltempo.it - Malattie rare, Magi (Sioh): "In prevenzione odontoiatrica fragili serve sinergia"

Tre mamme di Cesena hanno dato vita a una corsa solidale chiamata ‘Run 4 rare’.

La Campania continua a registrare i numeri più alti in Italia per mortalità legata alle malattie cardiovascolari.

