Nasce Ipsen for Rare il programma dedicato a pazienti pediatrici con PFIC e alle loro famiglie

(Adnkronos) – Migliorare la gestione delle malattie rare, avvicinando la cura ai pazienti e supportando famiglie e caregiver con materiali utili per gestire la quotidianità. Sono gli obiettivi dell’iniziativa “Ipsen for Rare”, annunciata da Ipsen, azienda biofarmaceutica impegnata nella ricerca e nello sviluppo di innovazioni terapeutiche in oncologia, neuroscienze e malattie rare. Il programma parte con un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

