La sindrome di Alagille, malattia rara che colpisce soprattutto bambini, può ora contare su una nuova speranza terapeutica. L’odavexibat, un farmaco innovativo, ha mostrato di migliorare significativamente la qualità di vita dei pazienti. La scoperta rappresenta un passo avanti importante per le famiglie che convivono con questa condizione complessa e difficile da trattare.

(Adnkronos) - L'innovazione terapeutica “rappresentata da odevixibat costituisce un passo fondamentale nel percorso di cura della Sindrome di Alagille” (ALGS) e rivela “un interesse concreto e un'attenzione verso una patologia rara, complessa e con un forte impatto sulla qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie”. Così Martina Brotto, presidente di Alagille Italia Odv, commenta l'approvazione, da parte dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), trattamento indicato in pazienti di età pari o superiore a 6 mesi. Si tratta di “una nuova opzione terapeutica mirata, in grado di intervenire su uno dei sintomi più gravosi della malattia: il prurito colestatico che compromette profondamente il benessere quotidiano dei bambini e delle loro famiglie, influenzando il sonno, la crescita, la frequenza scolastica e la vita familiare”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Malattie rare: Brotto (Alagille Italia), ‘trattamento mirato migliora qualità di vita'

