A Milano è stato presentato “NeMO è ORO”, il primo modello di salute orale dedicato alle persone con malattie neuromuscolari. Il progetto mira a integrare la cura della salute orale nei percorsi di assistenza, offrendo un approccio più completo e personalizzato. I risultati iniziali evidenziano l'importanza di un intervento coordinato per migliorare la qualità della vita dei pazienti coinvolti.

Presentati a Milano i primi risultati di “NeMO è ORO”, il progetto che integra la salute orale nei percorsi di cura per persone con malattie neuromuscolari. Per molte persone controllare i denti o prevenire infezioni è una semplice routine. Per chi convive con malattie neuromuscolari, invece, anche le azioni più comuni possono trasformarsi in ostacoli: aprire la bocca diventa difficile, la gestione della saliva rischiosa, le procedure odontoiatriche spesso dolorose o impossibili. Da questa esigenza nasce “NeMO è ORO”, il progetto avviato nell’aprile 2025 e presentato ieri a Milano con i primi risultati. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

NeMO è ORO, nasce il primo modello di salute orale per malattie neuromuscolari

‘NeMO è ORO’: per la prima volta un modello di salute oraleAnche in contesti complessi la salute orale può essere integrata nei percorsi di cura Riceviamo e pubblichiamo. Per chiunque controllare i denti, prevenire dolori o infezioni è una routine. Per le per ... expartibus.it

Malattie neuromuscolari pediatriche. A Roma nasce il NeMO Institute of Neuromuscular ResearchCreato dal Centro Clinico NeMO e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, il NINeR, primo Istituto di ricerca clinica in ambito pediatrico sulle malattie neuromuscolari, si propone ... quotidianosanita.it

