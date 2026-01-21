Malattie neuromuscolari e salute orale i risultati del progetto ‘Nemo è oro’

Il progetto ‘Nemo è oro’ analizza le sfide nella cura orale delle persone con malattie neuromuscolari, evidenziando l’importanza di prevenzione e attenzione. La difficoltà nel controllo dei movimenti e nella gestione della saliva richiede strategie specifiche per garantire la salute orale e migliorare la qualità di vita di questi pazienti.

(Adnkronos) – Controllare i denti e prevenire dolori o infezioni del cavo orale per le persone con malattie neuromuscolari è una sfida: aprire la bocca può essere difficile, la gestione della saliva rischiosa. Perfino procedure semplici diventano dolorose o impossibili. Da questa consapevolezza nasce 'Nemo è oro', progetto avviato ad aprile 2025 di cui sono stati forniti i primi risultati ieri sera a Milano. Promosso dal Centro clinico Nemo e dall'ospedale Niguarda del capoluogo lombardo, con il supporto di Uildm, Famiglie Sma, Aisla, Parent Project e Asamsi, il progetto – evidenziano i promotori – affronta un ambito di cura ad alta complessità e punta a trasformare ciò che oggi è eccezione in una pratica normale, sicura e accessibile per tutti i pazienti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

NeMO è ORO, nasce il primo modello di salute orale per malattie neuromuscolariA Milano è stato presentato “NeMO è ORO”, il primo modello di salute orale dedicato alle persone con malattie neuromuscolari.

