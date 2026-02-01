Venezia apre il Carnevale con sfilate ispirate ai sogni olimpici e alla storia della città

Venezia ha aperto ufficialmente il Carnevale 2026 con una sfilata sul Canal Grande. Le maschere e i costumi hanno richiamato i sogni olimpici e la storia della città, portando in acqua un mix di tradizione e fantasia. La manifestazione ha attirato molti spettatori lungo le rive e sulle imbarcazioni, che hanno seguito con entusiasmo la parata. La città si prepara ora a un mese di eventi e festeggiamenti.

Venezia ha dato il via ufficiale al Carnevale 2026 con una sfilata sul Canal Grande che ha unito tradizione, immaginazione e il clima olimpico internazionale. L'evento, celebrato il 1° febbraio, ha visto sfilare centinaia di partecipanti in costumi ispirati al tema "Olympus: alle origini del gioco", un omaggio alle Olimpiadi invernali che si terranno a Milano e Cortina d'Ampezzo nel 2026. Il tradizionale topo gigante, simbolo storico del Carnevale veneziano, ha preso parte all'evento lanciando coriandoli dal ponte di Rialto, creando un'atmosfera di festa che ha unito il folklore della città con l'entusiasmo globale per le competizioni sportive.

