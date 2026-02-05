Mai scappata con la cassa tutto falso La versione di Jessica Moretti

Jessica Moretti rompe il silenzio sulla notte di Capodanno a Crans-Montana. In un'intervista, smentisce le voci che la accusano di aver scappato con la cassa e dice che tutto è falso. La proprietaria del locale Les Constellation si difende dalle notizie che, a suo dire, sono state gonfiate o inventate dai media. Ora si aspetta di chiarire cosa sia realmente successo quella notte.

Crans-Montana, Jessica Moretti torna a parlare della tragedia di Capodanno nel suo locale Les Constellation e attacca gli organi di stampa che avrebbero diffuso notizie false sugli avvenimenti di quella maledetta notte del 31 dicembre. In una lettera indirizzata ai loro dipendenti, i coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana, hanno espresso la loro amarezza nei confronti dei "media, che si scatenano e a volte diffondono gravi menzogne senza alcun ritegno" sull'incendio scoppiato la notte di Capodanno 2026 nel locale, uccidendo 41 persone. Lo riporta FranceInfo che ha visionato la lettera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

