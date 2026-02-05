Jessica Moretti rompe il silenzio sulla notte di Capodanno a Crans-Montana. In un'intervista, smentisce le voci che la accusano di aver scappato con la cassa e dice che tutto è falso. La proprietaria del locale Les Constellation si difende dalle notizie che, a suo dire, sono state gonfiate o inventate dai media. Ora si aspetta di chiarire cosa sia realmente successo quella notte.

Crans-Montana, Jessica Moretti torna a parlare della tragedia di Capodanno nel suo locale Les Constellation e attacca gli organi di stampa che avrebbero diffuso notizie false sugli avvenimenti di quella maledetta notte del 31 dicembre. In una lettera indirizzata ai loro dipendenti, i coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana, hanno espresso la loro amarezza nei confronti dei "media, che si scatenano e a volte diffondono gravi menzogne senza alcun ritegno" sull'incendio scoppiato la notte di Capodanno 2026 nel locale, uccidendo 41 persone. Lo riporta FranceInfo che ha visionato la lettera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Mai scappata con la cassa, tutto falso". La versione di Jessica Moretti

Jessica Moretti torna a parlare dopo il rogo al suo locale a Crans-Montana.

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, la difesa di Jessica Moretti, coinvolta nell’incidente, ha negato le accuse di fuga con la cassa, smentendo le immagini circolate.

Strage di Crans-Montana, le parole di Jessica Moretti

Incendio Crans Montana, Jessica Moretti: Non sono scappata con la cassaIntercettata dal Corriere della Sera presso il commissariato di Sion, dove sono in corso le audizioni, la donna comproprietaria del Constellation ha rotto il silenzio: Capisco la rabbia delle vittime ... tg24.sky.it

Jessica Moretti: «Non sono mai scappata con la cassa. La rabbia delle vittime? La verità verrà fuori, e aiuterà anche loro»Parla la titolare del Constellation, il locale di Crans-Montana teatro della strage di Capodanno dove sono morte 41 persone, tra cui 6 giovanissimi italiani ... corriere.it

Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation a Crans Montana, in una lettera inviata ieri ai loro dipendenti scrivono: "Consideriamo nostro dovere alleviare il vostro dolore. Oggi abbiamo deciso di rompere il silenzio che ci è stato imposto". Nella mi facebook

Jacques e Jessica Moretti scrivono ai dipendenti: «È nostro dovere alleviare il vostro dolore» x.com