In seguito alla tragedia di Crans-Montana, la difesa di Jessica Moretti, coinvolta nell’incidente, ha negato le accuse di fuga con la cassa, smentendo le immagini circolate. Gli avvocati della donna hanno chiarito la posizione legale, sottolineando che non ci sono prove che attestino un tentativo di allontanamento immediato dopo l’incendio. La vicenda continua a essere oggetto di attenzione e approfondimenti legali.

Della tragedia di Crans-Montana hanno parlato gli avvocati dei coniugi Moretti. Secondo i legali, Jessica, proprietaria del Le Constellation – insieme al marito Jacques – non sarebbe scappata con la cassa, come alcune fonti avevano riportato. Non esisterebbe infatti un video delle telecamere del locale che avrebbero ripreso la donna in fuga con l’incasso della serata. Crans-Montana, la difesa dei proprietari del locale La ricostruzione La fuga di Jessica Moretti con la cassa La strategia difensiva Crans-Montana, la difesa dei proprietari del locale La difesa dei coniugi Moretti parla per la prima volta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crans-Montana, Jessica Moretti "non è scappata con la cassa": i suoi avvocati smentiscono il video della fuga

“Jessica non è scappata con la cassa, il video non esiste”: gli avvocati dei Moretti parlano per la prima volta

Gli avvocati dei proprietari del bar “Le Constellation” a Crans-Montana, Jacques Moretti e Jessica Maric, commentano per la prima volta l’incidente di Capodanno, smentendo le voci sulla fuga con la cassa e il video sospetto. A distanza di oltre due settimane, vengono chiarite alcune questioni legali e si fornisce un quadro più preciso sugli eventi che hanno coinvolto i due proprietari e le vittime.

“Non è scappata con la cassa”. Crans Montana, gli avvocati dei Moretti parlano per la prima volta

Gli avvocati dei Moretti intervengono per chiarire le circostanze della vicenda di Capodanno a Crans-Montana, smentendo le ipotesi circolate sui media. In una dichiarazione ufficiale, precisano che «non è scappata con la cassa» e forniscono una versione dei fatti diversa da quella diffusa nei giorni successivi alla tragedia. Questa presa di posizione rappresenta un passo importante nella ricostruzione della vicenda e nella tutela dell’immagine della famiglia coinvolta.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Crans Montana, i coniugi Moretti ai pm: «Le carenze di sicurezza? Sì, è tutto vero» - Jacques e Jessica Moretti raccontano ai pm un passato di fame e radici profonde a Crans- panorama.it