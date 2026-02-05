Jessica Moretti torna a parlare dopo il rogo al suo locale a Crans-Montana. La titolare, che gestisce il Constellation con il marito Jacques, smentisce le voci che la vogliono scappata con la cassa sotto il braccio. Offre una versione dei fatti e si difende dalle false accuse che le sono state rivolte.

Jessica Moretti, titolare col marito Jacques del locale Constellation di Crans-Montana (Svizzera), bruciato la notte di Capodanno, torna a farsi sentire lamentando di aver letto, sul proprio conto, troppe bugie. In una lettera indirizzata ai loro dipendenti, i coniugi esprimono la propria amarezza nei confronti dei "media, che si scatenano e a volte diffondono gravi menzogne senza alcun ritegno". Lo riporta FranceInfo che ha visionato la lettera. "Una delle più spregevoli - spiegano - è stata la fuga immediata dal locale con la cassa sottobraccio mentre eravamo lì, di fronte al caos, terrorizzati da queste scene di guerra durante quella notte di orrore, cercando di fornire assistenza, soprattutto ad alcuni di voi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Jessica Moretti: "È falso che io sia scappata con la cassa sotto al braccio"

Approfondimenti su Jessica Moretti

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, la difesa di Jessica Moretti, coinvolta nell’incidente, ha negato le accuse di fuga con la cassa, smentendo le immagini circolate.

Gli avvocati dei proprietari del bar “Le Constellation” a Crans-Montana, Jacques Moretti e Jessica Maric, commentano per la prima volta l’incidente di Capodanno, smentendo le voci sulla fuga con la cassa e il video sospetto.

Jessica Moratti durante l incendio si è messa in fuga con la cassa tra le braccia il video

Ultime notizie su Jessica Moretti

Parla Jessica Moretti: «Tutto ciò che viene detto su Crans Montana è completamente falso. Ora viviamo completamente isolati»«Sono state dette tante bugie, troppe. Tra queste, che io sarei scappata con la cassa. Falso. Falso. Non sono mai scappata. E non scappo nemmeno ora, perché voglio la verità». A parlare è Jessica More ... msn.com

Jessica Moretti: È falso che io sia scappata con la cassa sotto al braccioIn una lettera indirizzata ai propri dipendenti i proprietari del bar Le Constellation esprimono la loro amarezza nei confronti dei media: Diffondono menzogne senza alcun ritegno ... ilgiornale.it

Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation a Crans Montana, in una lettera inviata ieri ai loro dipendenti scrivono: "Consideriamo nostro dovere alleviare il vostro dolore. Oggi abbiamo deciso di rompere il silenzio che ci è stato imposto". Nella mi facebook

Jacques e Jessica Moretti scrivono ai dipendenti: «È nostro dovere alleviare il vostro dolore» x.com