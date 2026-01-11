Strage Crans-Montana le dichiarazioni di Moretti nell’interrogatorio

A poche ore dalla strage di Crans-Montana, i titolari del Constellation, Jacques e Jessica Moretti, sono stati ascoltati dagli investigatori nell’ambito delle indagini. Le dichiarazioni fornite potrebbero contribuire a chiarire i dettagli dell’accaduto e a ricostruire gli eventi che hanno portato a questa tragica vicenda. La polizia prosegue le verifiche per fare luce su quanto avvenuto.

A poche ore dalla strage di Crans-Montana, i titolari del Constellation, Jacques e Jessica Moretti, sono stati ascoltati dagli investigatori. Durante l’interrogatorio sono emersi diversi aspetti critici: la porta di servizio «era bloccata dall’interno», il soffitto era rivestito con schiuma isolante e infiammabile, il personale «non era formato» per affrontare emergenze e sull’uso di candele nel seminterrato hanno ammesso che «non era la prima volta». A seguito dell’incendio che è costato la vita a 40 persone, lui è finito in carcere, lei ai domiciliari. Jacques Moretti (Ansa). La ricostruzione dei momenti immediatamente precedenti al rogo è stata riferita da BfmTv. 🔗 Leggi su Lettera43.it

