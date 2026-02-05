Jean-Marc Gabrielli, il figlioccio di Jaques Moretti, si presenta come un uomo impreparato. Durante un’intervista, ha spiegato di non essere mai stato formato o addestrato per affrontare situazioni di emergenza, lasciando intendere che si trovi in difficoltà di fronte a eventuali crisi. La sua posizione si fa ancora più complicata considerando il legame con la famiglia Moretti e la sua relazione con Cyane Panine.

Ha raccontato di non «essere mai stato formato o addestrato» per affrontare le situazioni di emergenza Jean-Marc Gabrielli, il figlioccio di Jaques Moretti e Jessica Moretti, indagati per la tragedia di capodanno nel loro locale di Crans Montana, e sentito giovedì mattina, 5 febbraio 2026, a Sion nell'ambito dell'indagine sui 41 ragazzi morti, tra i quali cinque italiani, e i 115 feriti nel rogo. Da quanto trapelato, Gabrielli, che era il fidanzato di Cyane Panine, la cameriera con il casco, e gestiva il Vieux Chalet, altro locale dei Moretti, ha detto di essere arrivato a Le Constellation prima dell'incendio e di non essere mai stato «formato» per le emergenze. 🔗 Leggi su Leggo.it

Crans-Montana, il figlioccio dei Moretti (e fidanzato di Cyane Panine): «Mai formato per far fronte alle emergenze»

In seguito alle dichiarazioni di Jean-Marc Gabrielli, fidanzato di Cyane Panine, si approfondisce la vicenda dei Moretti.

Jean-Marc Gabrielli, trentenne corso e amico di Jacques Moretti, ha difeso i lavoratori, affermando che avevano svolto il loro lavoro con passione e che gli estintori erano presenti.

