Nel cuore del Sinai, a 1.500 metri di altitudine, si staglia il monastero di Santa Caterina. Tra rocce scolpite dal vento e paesaggi quasi irreali, questo luogo sembra sfuggire al passare del tempo. Qui, storia, fede e arte si mescolano in un’immagine che affascina chiunque lo visiti.

Nel cuore del deserto del Sinai, a 1.500 metri d’altitudine, tra rocce scolpite dal vento e creste che sembrano disegnate da un dio impaziente, sorge un luogo che non sembra appartenere al tempo presente. Il Monastero di Santa Caterina, con le sue mura di pietra grezza e il tetto di tegole rosse che si confondono con le tonalità del cielo al tramonto, non è solo un’opera architettonica: è un’eco viva di millenni. Il 4 febbraio 2026, alle 7.17 del mattino, quando il sole si alza sopra il massiccio del Monte Sinai, le campane del monastero risuonano per la prima volta dopo il silenzio notturno, segnando l’inizio di una giornata che non è solo religiosa, ma storica, culturale, quasi cosmica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il monastero di Santa Caterina: un crocevia di fede, arte e storia nel cuore del deserto del Sinai

