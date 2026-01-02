Laura Pausini canterà alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026

Laura Pausini, riconosciuta artista internazionale, parteciperà come artista principale alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. L'evento, programmato per il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano, rappresenta un momento di grande rilievo per il panorama sportivo e culturale italiano. La partecipazione della cantante conferma l'importanza dell'evento come occasione di promozione e valorizzazione del nostro Paese.

Icona della musica mondiale, Laura Pausini sarà una delle star della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che si terrà il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. Artista italiana riconosciuta e premiata a livello mondiale, Laura Pausini ha portato la musica italiana oltre i confini nazionali, diventando ambasciatrice di un linguaggio universale che unisce ed emoziona. Pausini ha venduto oltre 70 milioni di album in tutto il mondo, conquistando un Grammy Award, 5 Latin Grammy Awards, un Golden Globe e una nomination agli Oscar nel corso di una carriera di successo lunga più di 30 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

