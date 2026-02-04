La reazione degli atleti stranieri quando scoprono i bidet nel villaggio olimpico di Milano Cortina

Gli atleti stranieri sono rimasti sorpresi quando hanno visto i bidet nel villaggio olimpico di Milano Cortina. Molti hanno scambiato qualche battuta, altri sono rimasti a bocca aperta, ma tutti hanno commentato con curiosità. La presenza di questi apparecchi ha attirato l’attenzione di sportivi e giornalisti provenienti da tutto il mondo, creando un piccolo caso tra le reazioni dei visitatori.

