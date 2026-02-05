Gli atleti delle Olimpiadi scoprono il bidet in Italia e la loro reazione lascia tutti a bocca aperta

Gli atleti delle Olimpiadi hanno scoperto il bidet in Italia e la loro reazione ha sorpreso tutti. Arrivati con le valigie piene di attrezzature e sogni di medaglie, si sono trovati di fronte a una novità che li ha fatti ridere e rimanere a bocca aperta. Tra scambi di battute e curiosità, il momento ha creato un sorriso tra gli sportivi, che ora si divertono a condividere l’esperienza con gli italiani.

Arrivano da ogni angolo del mondo, con valigie piene di sogni di medaglie e i bagagli carichi di attrezzature sportive, ma non mancano i momenti di leggerezza e le occasioni per venire a contatto con la cultura e le tradizioni dell'Italia. Gli atleti ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 stanno lentamente scoprendo il Paese non soltanto per quello che offre in pista o sulle nevi, ma anche dentro le camere del villaggio olimpico. È qui che emerge, quasi con la forza di una piccola epifania, un elemento apparentemente banale per chi vive quotidianamente tra Parma e Palermo, ma davvero sorprendente per chi proviene da Paesi in cui non esiste: il bidet. La reazione degli atleti stranieri quando scoprono i bidet nel villaggio olimpico di Milano Cortina Gli atleti stranieri sono rimasti sorpresi quando hanno visto i bidet nel villaggio olimpico di Milano Cortina. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

