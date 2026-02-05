L' urlo dei Gattopardi | a Spazio cultura firmacopie e presentazione del libro di Liana Zimmardi
Giovedì pomeriggio a Palermo, Spazio Cultura Macaione ospita la scrittrice Liana Zimmardi. Alle 17:30, presenta il suo nuovo romanzo “L'urlo dei Gattopardi”, un racconto di passione e libertà ambientato nella Sicilia del 1848. L’autrice incontrerà i lettori in un momento dedicato alla firma delle copie.
Giovedì 12 febbraio dalle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, incontro con Liana Zimmardi che presenterà il suo ultimo romanzo “L'urlo dei Gattopardi”, un’impetuosa storia d’amore e libertà nel cuore della rivoluzione siciliana del 1848. Una Palermo magnifica, viva e.🔗 Leggi su Palermotoday.it
