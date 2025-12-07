Il delirio dell' assistente di Ilaria Salis | Voi del Giornale difendete i veri antisemiti

"Il Giornale come al solito ha fatto la scoperta dell'acqua calda. Il fatto che io sia collaboratore esterno per Ilaria Sal i s non è un segreto e non ha alcun conflitto con il lavoro editoriale, così come Francesco Giubilei fa l'editore e fa politica, talk show e tutte le sue attività legittimamente. Tra i due è lui il vero professionista della politica". Così Mattia Tombolini di Momo Edizioni risponde all 'articolo de il Giornale uscito oggi, a firma di Francesco Giubilei, in cui viene identificato come un "ex militante dei centri sociali" alla "guida" della "protesta contro Passaggio al Bosco alla fiera di Roma", sit-in che sarebbe stato "politicamente coordinato". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il delirio dell'assistente di Ilaria Salis: "Voi del Giornale difendete i veri antisemiti"

