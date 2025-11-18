firenze rkomi in concerto al teatro cartiere carrara

Firenze, 18 novembre 2025 – “ Ci tenevo tanto a portare la mia musica qui perché ho sentito la necessità di trovare un luogo che mi restituisse un po’ di calore, esattamente come quando lasciai il piccolo appartamento di mia madre e mi ritrovai a condividerne un altro con tre grandissimi amici. Eravamo ugualmente in spazi stretti ma, nonostante ciò, ho trovato per la prima volta un senso di appartenenza perché condividevamo lo stesso sogno, la stessa fame, la stessa solitudine”. Quasi un ritorno a casa, il primo tour teatrale di Rkomi, in concerto mercoledì 19 novembre al Teatro Cartiere Carrara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

