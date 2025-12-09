Lucchese - Verso lo sprint del giro di boa La Pantera vuole virare davanti allo Zenith

La Lucchese si avvicina alla metà del campionato con l'obiettivo di mantenere la testa della classifica. La squadra è determinata a tornare alla vittoria e a consolidare la propria posizione, nonostante le difficoltà incontrate finora. La sfida contro lo Zenith rappresenta un banco di prova importante in vista dello sprint finale del giro di boa.

Calma e gesso! "Non sempre si può vincere.". Così recita una vecchia canzone – cantata da Lucio Dalla e dai Rokes a Sanremo nel ’67 –, che fotografa in qualche modo la prestazione della Lucchese a Perignano. Ma, proprio perché non sempre si può vincere, per svariati motivi, l’importante è non perdere. Ed è proprio quello che ha fatto la squadra rossonera sullo stretto campo di Perignano, dove, per altro, hanno perso sia Zenith Prato che Viareggio, contro una squadra coriacea come quella allenata dal garfagnino Pacifico Fanani. Intanto il punto portato a casa ha avuto molti aspetti positivi: l’imbattibilità della squadra, rispetto, ad esempio, alle quattro sconfitte dello Zenith e alle tre del Viareggio; la miglior difesa, con appena 5 reti al passivo ed il miglior attacco con 22 gol; ed inoltre l’aver portato a due i punti di vantaggio sulla formazione pratese e a cinque sulla coppia Viareggio-Castelnuovo (con i ragazzi di Gigi Grassi in un periodo magico). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net