Ancona decidono il difensore-bomber Rovinelli e Pecci | L’Aquila abbattuta dorici al terzo posto da soli

L'Ancona conquista una vittoria convincente contro L’Aquila, grazie alle prestazioni decisive di Rovinelli e Pecci. La squadra dorica si issa temporaneamente al terzo posto in classifica, rafforzando la propria posizione e dimostrando carattere e determinazione in questa fase cruciale della stagione.

© Anconatoday.it - Ancona, decidono il "difensore-bomber" Rovinelli e Pecci: L'Aquila abbattuta, dorici al terzo posto da soli ANCONA – Vincente e convincente e con il gradino più basso del podio nuovamente occupato in solitaria. È il miglior regalo natalizio che l'ultima "release" interna dell'Ancona del 2025 potesse farsi e con cui omaggiare i suoi tifosi, peraltro contro un temibile L'Aquila direttamente coinvolto.