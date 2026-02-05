Lucca tragedia in casa | intera famiglia uccisa dal monossido di carbonio

Questa mattina a Rughi, in provincia di Lucca, si è consumata una tragedia in famiglia. Quattro persone sono morte a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio, tra cui mamma, papà e due figli di 16 e 22 anni. Una quinta persona è rimasta ferita e ora si trova in ospedale. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di capire cosa sia successo e se ci siano responsabilità da parte di qualcuno. La zona è sotto choc per quanto accaduto.

Quattro morti in un’abitazione di Rughi, in provincia di Luca, ferita anche una quinta persona: perdono la vita mamma, papà e figli di 16 e 22 anni La propria casa è il luogo che più di tutti dovrebbe essere sinonimo di sicurezza e protezione, ma che invece a volte finisce per diventare una spietata trappola mortale. È questo il caso avvenuto in provincia di Lucca. Una tragedia familiare avvenuta ieri sera a Rughi, frazione del Comune di Porcari. A perdere la vita a causa del monossido di carbonio sono stati il padre, la madre e i loro due figli, di 22 e 16 anni. L’allarme è scattato in seguito alla segnalazione di alcuni residenti che avrebbe avvertito un forte odore di gas nella zona. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lucca, tragedia in casa: intera famiglia uccisa dal monossido di carbonio Approfondimenti su Lucca Tragedia Strage a Lucca: un'intera famiglia sterminata dal monossido di carbonio La sera del 4 febbraio, a Rughi, frazione di Porcari, una famiglia intera ha perso la vita a causa del monossido di carbonio. Lucca: intera famiglia uccisa dal monossido Una tragedia a Lucca, dove quattro persone di una stessa famiglia sono morte per intossicazione da monossido di carbonio. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Intera famiglia uccisa dal monossido di carbonio Ultime notizie su Lucca Tragedia Argomenti discussi: Tragedia a Porcari, quattro morti per monossido in casa; Lucca, il monossido di carbonio uccide una famiglia: trovati morti in casa padre, madre e due figli di 22 e 15 anni; Famiglia Kola uccisa dal monossido di carbonio a Porcari vicino Lucca, 4 morti: soccorritori intossicati; Famiglia sterminata dal monossido di carbonio: morti padre, madre e due figli. Una persona salvata in extremis. Lucca, casa invasa dal monossido di carbonio: esalazioni letali uccidono un’intera famigliaLa tragedia in una casa a Lucca: interventi di emergenza in serata, il monossido di carbonio si rivela fatale. Il racconto e il bilancio della tragedia. notizie.it Padre, madre e due figli trovati morti: la casa trasformata in una camera a gas dal monossidoLa tragedia in provincia di Lucca. Ipotesi malfunzionamento della caldaia. Una quinta persona è grave. Intossicati anche alcuni soccorritori ... today.it Una fuga di monossido di carbonio ha sterminato un’intera famiglia a #Porcari, in provincia di Lucca. Padre, madre e due figli di 15 e 22 anni, di origine albanese, sono stati trovati senza vita all'interno di un’abitazione in via Galgani. La tragedia si è consumat facebook LA TRAGEDIA - Lucca, quattro morti intossicati in casa da monossido di carbonio ift.tt/tJem4ki x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.