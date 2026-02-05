Strage a Lucca | un' intera famiglia sterminata dal monossido di carbonio

La sera del 4 febbraio, a Rughi, frazione di Porcari, una famiglia intera ha perso la vita a causa del monossido di carbonio. I vicini hanno chiamato i soccorsi quando hanno sentito i vapori e il forte odore provenire dall’abitazione. Quando i vigili del fuoco sono entrati, hanno trovato i corpi senza vita di cinque persone. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento, ma si pensa a un problema con il sistema di riscaldamento. La comunità è sotto shock per questa tragica perdita.

Una tragica vicenda ha colpito la frazione di Rughi, nel comune di Porcari (provincia di Lucca), nella serata del 4 febbraio. Un'intera famiglia di origini albanesi è stata sterminata da un'intossicazione da monossido di carbonio, probabilmente causata dal malfunzionamento di una caldaia.Le vittime sono quattro: il padre di 48 anni, la madre di 43 anni, un figlio di 22 anni e una figlia di 15 anni. Sono stati trovati senza vita all'interno della loro abitazione.Una quinta persona, il fratello del capofamiglia (zio dei ragazzi), è stata soccorsa in extremis e trasportata in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa.

